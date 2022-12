MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Messi e a Argentina estão a um jogo de conquistar a Copa do Mundo. A última vez em que o país conseguiu o título foi em 1986, ainda liderado por Maradona, e soma dois vice-campeonatos desde então: em 1990 e 2014.

Existe uma mística sobre a falta de títulos da Argentina, explicada pelo folclore do país em relação a uma promessa do técnico Carlos Bilardo em 86. A história conta que, meses antes do torneio, ele levou 14 jogadores para treinar em Tilcara, no México, para se adaptar à altitude.

Lá, conheceu uma igreja e soube dos poderes da Virgem de Tilcara e teria dito que, caso fossem campeões, voltariam em peregrinação e levariam o troféu. O título até veio, mas Bilardo não retornou para cumprir a promessa.

O técnico, no entanto, já negou a história. Durante a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, ele falou que de fato visitou uma igreja, mas que não houve promessa.

"Eles me ligaram de Jujuy e expliquei que isso não aconteceu. Eu ia todas as tardes à igreja. Havia um padre, que era uruguaio. Mas, nem eu, nem os jogadores, fizemos alguma promessa. Eu nunca prometi nada, porque, quando prometo, cumpro", disse Bilardo.

Apesar disso, mais de uma vez os argentinos tentaram acabar com a maldição. Em 2011, o então técnico da seleção Sergio Batista visitou a cidade com seu assistente José Luis Brown.

"Todo mundo fala dessa promessa, mas na realidade não foi como dizem. Tantas coisas foram ditas desde 86 que, com 'Tata' (Brown), decidimos voltar a Tilcara, visitar a Virgem e agradecer, por nossa própria calma", revelou ele a repórteres na ocasião.

Em 2018, um grupo de jogadores campeões mundiais de 86 também fez uma visita e até levou uma réplica da taça da Copa do Mundo, conquistada 32 anos antes.

A maldição era um grande estigma na Argentina desde 1993, quando o time conquistou sua última Copa América. Houve a reescrita em 2021, quando conquistaram o torneio em cima do Brasil, em pleno Maracanã.

A ver se terá realmente sido superada neste domingo (18), a partir das 12h, contra a França, no estádio de Lusail.