SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Croácia e Marrocos se enfrentam neste sábado (17), no estádio Khalifa, em jogo válido pelo terceiro lugar da Copa do Qatar. A Croácia abriu o placar aos cinco minutos, em jogada ensaiada que resultou em gol de cabeça do zagueiro Gvardiol. Aos oito, o Marrocos buscou o empate com gol de Dari, em cobrança de falta, também de cabeça.