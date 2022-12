SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Entre contratações em definitivo e por empréstimo, o São Paulo trouxe 12 jogadores para a temporada de 2022. Alguns jogadores, como Patrick e Alisson, renderam o esperado e viraram peças importantes para Rogério Ceni. Nikão, por exemplo, sofreu com lesões e vê sua permanência no clube como incerta -o Cruzeiro acenou com uma proposta de empréstimo pelo meia.

Nos primeiros dias de reapresentação após as férias dos jogadores, a comissão técnica ainda avalia quem deve ganhar mais oportunidades no time, em especial no Campeonato Paulista. Por ser início da temporada, com o desgaste da temperatura no verão, Ceni deve rodar o elenco e dar chance a todos que ainda não mostraram todo seu potencial.

No começo de 2022, chegaram o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha e os meias Alisson, Nikão e Patrick. Destes, quem mais jogou com Ceni foi Patrick, que entrou em campo 55 vezes. Apesar disso, terminou o ano em baixa após discutir com Ceni depois de ser substituído contra o Fluminense. O Pantera Negra é pretendido pelo Atlético-MG e já foi sondado pelo Santos. Embora tenha tido o melhor ano da carreira, com nove gols e oito assistências, a permanência é um mistério.

Alisson teve papel fundamental no time que foi finalista do Paulista e recuperou o espaço após a perda do Estadual. O meia tem contrato até 2024, e é bem avaliado. Mas ficou de fora de 30 partidas em 2022 por conta de lesões. Fez 32 partidas e marcou três gols.

Dos atletas contratados em janeiro, quem mais se destacou foram Jandrei e Rafinha. O goleiro assumiu a posição de Tiago Volpi após poucos jogos, atuou em 43 partidas e foi regular até se machucar, já no segundo semestre. Rafinha agradou Ceni por dar à lateral direita uma opção de um jogador mais defensivo. Além disso, apareceu como alternativa para jogar como terceiro zagueiro pela direita. Por tudo isso, o técnico pediu e o São Paulo renovou com por mais uma temporada.

Outro que não conseguiu demonstrar o futebol que o torcedor esperava foi Nikão. Contratado com status de titular depois de ser um dos grandes destaques do Athletico-PR, o meia herdou a camisa 10 e com a expectativa de que pudesse repetir o desempenho do time paranaense. Só que ele perdeu 36 partidas por conta de lesões que sofreu nesta temporada. Isso fez o São Paulo repensar sua permanência no Morumbi.

A maior esperança entre os contratados é Giuliano Galoppo. O argentino chegou ao time no fim de julho deste ano cercado de expectativas. Quase seis meses depois, o meia é lembrado pelo gol de pênalti que classificou o São Paulo à final da Copa Sul-Americana. A falta de adaptação ao modelo de jogo de Ceni foi um dos motivos que atrasou a evolução do meia no time tricolor. Assim, ele esteve em campo apenas 21 vezes.

Na mesma janela em que Galoppo chegou, o São Paulo também trouxe o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Ferraresi e os atacantes Marcos Guilherme e Bustos. Ele pediu para que o empréstimo fosse rescindido após jogar apenas nove partidas e anotar um gol. Ferraresi se mostrou confiável para jogar em qualquer função da zaga, seja com uma linha de quatro defensores, ou com três zagueiros. Porém, jogou apenas dez partidas em 2022.

Felipe Alves desembarcou no Morumbi em uma situação complicada, após o São Paulo perder Jandrei por uma lesão nas costas. O experiente deu conta do recado, disputou 21 partidas, mostrou-se pegador de pênaltis e se credencia para ser titular. Mas com a contratação de Rafael, terá de disputar posição com o novo contratado.

Na lista das decepções estão Marcos Guilherme, Andres Colorado e André Anderson. Os dois primeiros já deixaram o São Paulo e o clube espera repassar o empréstimo de André Anderson ou devolver o jogador para a Lazio, da Itália, antes do fim do contrato, em julho.