SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de perder por 2 a 1 para a Croácia neste sábado (17), na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo 2022, os jogadores de Marrocos ficaram na bronca com a arbitragem do qatariano Abdulrahman Al-Jassim.

Depois do apito final, os jogadores foram cobrar os juízes, e Hakimi, lateral-direito do Paris Saint-Germain e principal jogador da seleção africana, discutiu com o brasileiro Raphael Claus ?escalado como quarto árbitro neste sábado.

No segundo tempo, Hakimi levou um tranco nas costas e reclamou de pênalti. O VAR não recomendou a revisão do lance, sugerindo que a possível falta teria acontecido fora da área. Abdulrahman Al-Jassim mandou o jogo seguir.

No lance anterior, a Croácia havia pedido um pênalti de Amrabat (jogador de Marrocos) em Gvardiol (croata). O marroquino acertou o adversário dentro da área, mas o árbitro mandou seguir e o VAR também não interferiu.