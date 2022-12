SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 41 minutos de jogo, o meia-atacante Orsic acertou um chute cruzado, de chapa, que acertou a trave esquerda do goleiro marroquino Bono antes de entrar, marcando o segundo gol croata na partida, que daria a vitória por 2 a 1 à sua seleção na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo do Qatar.

Esse foi apenas o segundo gol de Orsic com a camisa de sua seleção, o primeiro em Copas. Por isso, após o duelo no estádio Khalifa, em Doha (QAT), ele ainda estava extasiado pela conquista.

"Acredito que foi um jogo e tanto. Ainda não tem como medir o que aconteceu. Depois de alguns dias é que vamos perceber o tamanho dessa vitória. Estou muito orgulhoso da seleção nesta Copa do Mundo", falou o meia, analisando em seguida o confronto.

"Eles conseguiram equilibrar a partida, mas reagimos para enfrentar essa seleção de Marrocos. Conseguimos nos defender muito bem. Esse foi o jogo mais importante da minha carreira, e quero dedicá-lo à minha família e a todos os torcedores da Croácia", afirmou, ainda no gramado.

Quem também festejou outro feito histórico da Croácia, após o vice-campeonato na Rússia-2018, foi o técnico Zlatko Dalic.

"Foi um jogo muito difícil, depois de todo o trabalho e uma dedicação imensa dos jogadores. É uma medalha e tanto para toda nossa torcida e todos os que acompanham a seleção da Croácia. É muito orgulho. É a segunda Copa do Mundo em que conseguimos chegar tão longe. Gostaria de cumprimentar todos os jogadores e a equipe técnica", disse o comandante.

"Realmente nos esforçamos muito. Todos os 19 jogadores escalados e os reservas deram tudo de si e no final fomos recompensados com a medalha de bronze, que vale ouro. Ela é muito importante para nosso povo, para nossa nação", acrescentou Dalic, destacando a dificuldade que foi encontrar os melhores jogadores para o duelo.

"Hoje priorizamos os jogadores que estavam melhores, que não apresentaram contusão ou estavam menos cansados. Tivemos muitos problemas para conseguir manter a nossa superioridade nesse jogo, porque Marrocos jogou muito. Voltamos para casa com muito orgulho e felizes."