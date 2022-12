SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A AFA e os veículos de comunicação da Argentina prepararam uma ação para a final da Copa do Mundo 2022 contra a França. Assim que o relógio virar meia-noite do domingo (18), os canais de TV do país exibirão juntos um vídeo dos jogadores cantando o hino ao longo de toda a campanha no Qatar.

"Com a ideia de continuar com o lema 'todos juntos', que tem sido a marca da equipe liderada por Lionel Scaloni, a AFA e os canais de TV concordaram em transmitir à meia-noite de domingo uma versão do hino nacional cantada pelos jogadores", diz o comunicado da campanha.

Telefe, Eltrece, América, El Nueve, Net Tv e Televisión Pública transmitirão ao mesmo tempo o conteúdo, que mostrará momentos dos jogadores cantando o hino antes dos jogos na Copa no Qatar.

Segundo o texto de divulgação, a campanha tem por objetivo fazer com que as pessoas comecem "a sentir a partida mais importante da Argentina nos últimos tempos".