SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo de Paul destacou as conquistas da seleção nos últimos quatro anos e pediu para o povo argentino acreditar na conquista da Copa do Qatar, neste domingo (18), contra a França.

Argentina e França se enfrentam no domingo(18), às 12h (de Brasília), pela final da Copa do Mundo do Qatar.

Veja, na íntegra, a carta de De Paul:

Uma Copa do Mundo é disputada a cada 4 anos, jogá-la é coroar tudo o que neste tempo até o evento mais importante do mundo.

Nestes 4 anos conseguimos escrever páginas muito importantes do nosso país, com muito esforço, muita pressão mas com um único objetivo, que todos se sintam representados por esta equipe, não só pelo que conquistamos, mas conseguirmos fazer com que nós, argentinos, estejamos unidos por um sonho.

Esse processo nos permitiu alcançar coisas inimagináveis, bater o recorde de jogos invictos no nosso país, voltar a ser campeão após 28 anos no Maracanã, levantar mais um título em Wembley e fechar esse caminho disputando uma final do Mundial. A conquista mais importante é que conseguimos ultrapassar todas as barreiras e chegar a todas as casas para dar um momento de felicidade, um motivo para sorrir, uma desculpa para nos abraçarmos e acima de tudo que nos sentimos muito orgulhosos do país onde nascemos.

Temos muitas coisas para evoluir como sociedade, mas acho que demos um exemplo claro de que com muito trabalho e dedicação tudo é possível, depende de cada um, de acreditar naquilo que fazemos e não ter medo de sonhar, porque não importa o quão difícil possa parecer, acredite podem alcançá-lo.

Aconteça o que acontecer amanhã, obrigado por sempre nos acompanhar, por suar a camisa conosco e deixar sua voz em cada música.

Mais do que nunca, todos juntos.