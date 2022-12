- Copa do Catar: França tem retornos de Upamecano e Rabiot para final

Atual campeã mundial, a seleção da França está definida para enfrentar a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar, neste domingo (18), a partir das 12h (horário de Brasília), no Estádio de Lusail. Na comparação com o time que foi a campo na vitória por 2 a 0 sobre Marrocos, na semifinal, são duas caras novas: o zagueiro Dayot Upamecano e o volante Adrien Rabiot.

Ambos haviam perdido o duelo anterior devido a um surto de gripe que atingiu a delegação. Diante dos marroquinos, o técnico Didier Deschamps havia escalado Ibrahima Konaté (outro que também chegou a contrair a doença durante a Copa) e Youssou Fofaná nos lugares de Upamecano e Rabiot, respectivamente.

A França está escalada com: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano e Théo Hernández; Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot e Antoine Griezmann; Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé e Olivier Giroud. O país europeu mira o tricampeonato mundial e pode ser o primeiro desde o Brasil, em 1958 e 1962, a vencer duas Copas seguidas. O jogo deste domingo terá transmissão em tempo real na Agência Brasil.

