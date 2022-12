SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Superior no primeiro tempo, a Argentina está a frente da França em um placar por 2 a 0. Messi, de pênalti, e Di Maria fizeram os gols. Já os franceses devem quebrar a cabeça para volta melhor no segundo tempo pela final da Copa do Mundo do Qatar.

No primeiro gol, o atacante Messi abriu o placar da final da Copa do Mundo, aos 23 minutos, depois de cobrar um pênalti feito por Dembelé em cima de Di Maria.

Di Maria ampliou para a Argentina, aos 35 minutos, contra a França. Em contra-ataque rápido entre Messi, Álvarez e Mac Allister, a bola foi ajeitada para Di Maria na área que bateu de esquerda e ampliou para os argentinos. Até o momento, o franceses não apareceram no jogo.

Messi é primeiro a marcar em todos os jogos da fase final no formato com 32 seleções, usado desde 1998. O argentino fez nas oitavas de final, contra a Austrália, nas quartas, contra a Holanda, na semifinal, contra a Croácia, e na decisão, diante da França.

Na Copa de 2002, Ronaldo marcou 4 dos seus 8 gols na fase final. Mas passou em branco na vitória diante da Inglaterra, nas quartas de final (gols de Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho). O Fenômeno marcou contra Bélgica, nas oitavas, Turquia, nas quartas, e duas vezes no 2 a 0 da final, contra a Alemanha.

A França defende o título de 2018 e aposta as suas fichas no craque Mbappé, que pode virar favorito na disputa pelo melhor jogador do mundo com o título.

Já a Argentina vive a última dança de Messi. O camisa 10 disputa a sua última Copa do Mundo e busca o único e maior título que ainda lhe falta.