MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim mais uma Copa do Mundo. A Argentina é a campeã, após vencer a França nos pênaltis, no estádio Lusail, no Qatar. Esse é o terceiro título do país, que também levantou o troféu em 1978 e 1986.

O ranking de maiores campeões é liderado pelo Brasil, com 5, seguido por Alemanha e Itália, ambas com 4, e agora por Argentina, com 3. A França tem 2, assim como o Uruguai, enquanto Espanha e Inglaterra têm 1 cada.

Os países e seus títulos

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina: 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

França: 2 títulos (1998 e 2018)

Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha: 1 título (2010)

Inglaterra: 1 título (1966)

Os títulos ano a ano

1930: Uruguai

1934: Itália

1938: Itália

1950: Uruguai

1954: Alemanha

1958: Brasil

1962: Brasil

1966: Inglaterra

1970: Brasil

1974: Alemanha

1978: Argentina

1982: Itália

1986: Argentina

1990: Alemanha

1994: Brasil

1998: França

2002: Brasil

2006: Itália

2010: Espanha

2014: Alemanha

2018: França

2022: Argentina