SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Acabou a espera: com muito drama, a Argentina venceu a França nos pênaltis neste domingo (18), conquistou a Copa do Mundo 2022 e terminou com um jejum de 36 anos sem o título máximo de seleções.

Com a vitória, a Argentina se torna tricampeã e volta a colocar os sul-americanos no centro do mundo: a última conquista da América do Sul antes deste domingo era do Brasil, em 2002.

Deixando para trás um jejum de 36 anos, a Argentina deixa o Uruguai (72 anos) e a Inglaterra (56 anos) isolados com as maiores filas.

França, campeã em 2018, Alemanha, em 2014, Espanha, em 2010, e Itália, em 2006, têm filas menores, com o Brasil completando 20 anos do pentacampeonato em 2022.

Como a próxima Copa é somente em 2026, a seleção brasileira vai completar 24 anos sem uma conquista do Mundial.

*

VEJA MAIORES FILAS DE TÍTULOS DA COPA

França - 4 anos

Alemanha - 8 anos

Espanha - 12 anos

Itália - 16 anos

Brasil - 20 anos

Inglaterra - 56 anos

Uruguai - 72 anos