SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França foi derrotada pela Argentina nos pênaltis, na final da Copa do Mundo do Qatar, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, e torcedores brasileiros não perdoaram Kylian Mbappé pelo resultado. Durante e após a vitória da seleção alviceleste, internautas debocharam nas redes sociais devido à uma declaração antiga do craque francês. Em maio deste ano, ele falou que o futebol europeu é "mais avançado" que o sul-americano.

"Mbappé, calado tu é um poeta... Viva a Argentina e os sul-americanos", escreveu um perfil, no Twitter. "Prazer, Mbappé, o futebol inferior sul-americano", acrescentou outro.

"Mbappé não disse que os Sul-americanos eram inferiores a qualquer seleção europeia?", ironizou um terceiro. "Mbappé você prometeu que europeus são superiores que os sul-americanos. Faça alguma coisa!!", brincou mais um.

A Argentina inaugurou o placar na decisão do Mundial do Qatar aos 23 minutos do primeiro tempo, com gol de pênalti de Messi, e ampliou aos 36', com Di María. A França foi para o intervalo perdendo por 2 a 0, fazendo com que centenas de mensagens zoando Mbappé pela fala polêmica inundassem a internet.

"O universo punindo Mbappé por subestimar os sul-americanos, tomara que saia mais gol e ele saia humilhado", comentou uma torcedora. "Longe de mim torcer pra Argentina, mas que sirva de lição pro Mbappé que acha que os europeus são melhores que os sul-americanos", ponderou outra.

"Mbappé é o melhor amigo dos sul-americanos, foi meter discurso arrogante só para deixar os sul-americanos pilhados", "A minha tristeza em ver a Argentina vencendo é diretamente proporcional à minha felicidade em ver europeu tomando um amasso. Vai Mbappé, conte-nos mais sobre o que você acha do futebol sul-americano".

No entanto, a seleção francesa conseguiu empatar a partida na segunda etapa com dois gols de ninguém mais, ninguém menos que Mbappé. O camisa 10 francês converteu uma penalidade e depois igualou o placar, fazendo com que a partida fosse para a prorrogação. O feito do craque da França fez com que as críticas sumissem das redes sociais.

No tempo extra, a Argentina saiu na frente mais uma vez com Messi, e Mbappé marcou novamente para empatar por 3 a 3 e forçar as penalidades. Na decisão por pênaltis, os argentinos levaram a melhor e se sagraram tricampeões mundiais.

Após o título da seleção sul-americana, internautas voltaram a provocar Mbappé. "Fala dos sul-americanos agora, Mbappé", cutucou um torcedor. "Respeita os sul-americanos", finalizou outro.