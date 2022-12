SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos destaques da Argentina na conquista do tricampeonato mundial no Qatar, o meia Enzo Fernández, 21, foi eleito o melhor jogador jovem (sub-23) do campeonato.

O jogador do Benfica (Portugal) se disse extasiado com o título e o dedicou ao seu ídolo de infância, seu companheiro Lionel Messi, 35.

"Este é um momento que nunca vou esquecer na minha vida. Messi é meu ídolo, ele merece mais do que ninguém, estou feliz por ele, por todo o grupo. Ganhar uma Copa do Mundo aos 21 anos é incrível", disse, ainda no gramado do estádio Lusail.

Outro herói da final, o goleiro Emiliano Dibu Martínez, que defendeu a cobrança de pênalti de Coman, deixou claro que sua equipe já esperava dureza na decisão contra a França.

"No começo a gente sabia que ia sofrer. Fizemos 3 a 2 e teve mais um pênalti. Graças a Deus conseguimos o título. Não teve nenhuma Copa do que Mundo que eu tenha sonhado tanto quanto esta", disse, também emocionado.

"Peço desculpas aos meus companheiros. Eles [franceses] chutaram três vezes e marcaram três gols. Mas depois fiz tudo certo. Dedico à minha família, venho de um lugar muito humilde."

O meia Dybala, 29, que entrou no fim da prorrogação só para participar da cobrança de pênaltis, também exaltou o resultado histórico. "O que aconteceu hoje vai ficar para a história, o que o povo nos deu neste mês foi incrível. Queremos levantar o copo e ir para casa comemorar."

O volante Paredes, 28, destacou a força dos jogadores jovens para levar a seleção ao título.

"Nem no meu melhor sonho eu pensei nisso. As pessoas estão felizes, nós estamos felizes. Não há palavras para descrever. É um processo de mais de quatro anos, isso é de todos os meninos que fizeram parte disso. Estamos felizes, trabalhamos muito para conseguir isso."

O lateral Tagliafico, 30, por sua vez, analisou a decisão contra os franceses. "Vivemos com muita calma, apesar de tudo o que se viveu no Mundial. Eu disse isso no jogo anterior, tivemos que sofrer um pouco mais. O primeiro tempo foi muito bom, no segundo cometemos erros, mas conseguimos sair. Espero que mantenhamos essa paixão que vimos hoje para o futuro, juntos somos melhores."

E o meia De Paul, 28, enfatizou a força mental dos jogadores no Qatar. "Não esqueço mais disso, somos um vencedor justo. Tivemos que sofrer. É uma alegria que não sei explicar. Amo todos os argentinos, tenho orgulho de ter nascido naquele país, hoje deixamos isso no topo do mundo."

