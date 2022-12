SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Logo após o título da Argentina na Copa do Mundo do Qatar, Neymar usou as redes sociais para parabenizar o amigo e ídolo Messi, decisivo com dois gols na vitória nos pênaltis sobre a França, neste domingo (18), no estádio Lusail.

"Felicidades, hermano", escreveu Neymar, que postou uma foto do Messi beijando a taça do Mundial.

Neymar e Messi são companheiros no PSG, da França, mas fortaleceram a relação no Barcelona, a partir de 2013, quando o brasileiro foi acolhido pelo argentino no clube catalão. Lá, eles formaram o histórico trio MSN, ao lado do uruguaio Luis Suárez.

O craque brasileiro deixou o Barcelona para o PSG em 2017, mesmo caminho seguido por Messi em 2021.

A seleção brasileira de Neymar caiu nas quartas de final da Copa, quando perdeu nos pênaltis para a Croácia.