DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Didier Deschamps lamentou a derrota nos pênaltis na final para a Argentina, neste domingo (18), mas se mostrou otimista para a próxima Copa.

"Jogamos contra um adversário forte. A gente voltou da morte, quase conseguimos uma virada de uma situação difícil. A gente tem alguns arrependimentos, erramos algumas coisas, poderíamos ter ganhado nos últimos minutos. Perdemos nos pênaltis", afirmou.

"A França sempre tem muito potencial porque a gente tem muitos jogadores para convocar. Você tem não só que selecionar jogadores, mas construir um elenco. Não estou preocupado, estou otimista com o futuro. A gente chegou às finais e 2018 e agora de novo. Eles tiveram experiência e agora temos que ver os que vão atingir a maturidade, porque cada um atinge em um momento", comentou.

Ao ser questionado, Deschamps deixou em aberto a permanência no cargo. "Estou muito triste pelos jogadores, pela minha comissão. Vou ter uma reunião com o presidente e a gente vai saber", disse.

*

OUTROS COMENTÁRIOS DE DESCHAMPS

REAÇÃO DE MBAPPÉ

"Muitos jogadores quebraram recordes, o Kylian deixou a marca dele na final [hat-trick], mas ele não conseguiu o que mais queria. Então, claro que ele estava triste."

PARABÉNS AO ADVERSÁRIO

"Tenho que parabenizar a Argentina. Eles têm um ótimo time, com experiência e com jogadores muito importantes."

RESULTADO POR UM FIO

"A gente viveu muitas emoções diferentes, ficamos tão perto de vencer, mas não era para ser. Claro que tem razões para isso, não fomos tão bem quanto poderíamos e pegamos um adversário forte."

MUDANÇAS NO 1º TEMPO

"Eram mudanças táticas, quis mudar o time porque a gente estava precisando de energia. Não estou culpando os dois que saíram, mas eu vi que eles não estavam 100% e teve mudanças de posicionamento, inclusive colocando o Mbappé no centro. Eu resolvi fazer isso antes do intervalo. Sempre digo que tudo é possível no futebol. Quase fizemos isso, a gente empatou, mostramos qualidade, mas não foi o suficiente."

ARBITRAGEM DA FINAL

"Preciso ter cuidado com o que vou falar. Podia ter sido pior, mas podia ter sido melhor. Rolaram algumas decisões que a gente pode discutir, mas isso acontece em todo o jogo. A Argentina teve algumas sortes, não posso dizer que eles foram ajudados, mas tiveram algumas sortes. Mas não quero tirar o mérito deles, porque eles merecem totalmente a vitória. As discussões de arbitragem eu prefiro não entrar em detalhes."

SURTO DE GRIPE

"Todos os jogadores sentiram algumas coisas durante a Copa, mas eu não tenho nenhuma preocupação com os que começaram a final. Estavam 100%, mas a gente só teve quatro dias para descansar. Não é uma desculpa, mas não mostramos a mesma energia da última partida."