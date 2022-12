SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo rasgou elogios a Lionel Messi depois da conquista da Copa do Mundo 2022 pelo craque argentino. O ex-jogador e astro do Brasil no título de 2002, o Fenômeno disse que o talento do canhoto joga para escanteio qualquer rivalidade.

"O futebol deste cara joga para escanteio qualquer rivalidade -até mesmo a histórica entre Brasil e Argentina. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro -torcendo por Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era. Imagino a festa no céu do meu amigo Diego. Aqui, somos milhões de todas as nacionalidades a te aplaudir de pé. Parabéns, Messi!", afirmou Ronaldo, nas redes sociais.

Lionel Messi coroou uma atuação brilhante na Copa do Mundo 2022 com o prêmio de melhor jogador da competição. O astro ficou com o título após vitória sobre a França nos pênaltis (4 a 2). As seleções empataram por 3 a 3 no tempo normal e prorrogação.

O camisa 10 argentino ainda bateu o recorde de mais jogos na Copa e foi o vice-artilheiro da Copa, com sete gols marcados. Mbappé, com três bolas na rede na decisão e oito no total, foi o líder da estatística.