SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a última cobrança de pênalti no estádio Lusail, os jogadores argentinos foram à loucura com o título mundial. Do outro lado, os franceses, que poderiam conquistar o bicampeonato seguido, sentiram o baque da derrota na Copa do Mundo do Qatar.

Na saída de campo, o zagueiro Raphael Varane falou à emissora TF1 e afirmou estar de cabeça erguida, pelo que sua seleção demonstrou no Qatar, mas também lamentou o resultado final.

"Estamos muito desiludidos. Demos tudo. Enfrentamos muitos obstáculos durante a competição, lutamos até o fim. Mas nós não desistimos. Hoje, durante uma hora, não estivemos no jogo. Voltamos e poderíamos ter vencido também. Tenho muito orgulho dos franceses, desse grupo. Demos tudo, mantivemos a cabeça erguida", falou o zagueiro, destacando a recuperação que seu time demonstrou após um primeiro tempo em que foi completamente dominado pela Argentina.

"Voltamos para essa partida quando não estávamos nela, foi complicado. Aconteceu muito rapidamente. Voltamos então fisicamente, fomos melhores que eles. Começamos a empurrar e acreditamos nisso. Não estávamos longe de conseguir virar a partida, que havia começado mal. Há uma força mental neste grupo, muito coração. Isso nos permitiu chegar à final. Mas isso não foi o suficiente para vencer", lamentou.

O goleiro e capitão Hugo Lloris comparou a derrotada para Argentina a uma luta de boxe.

"Fomos muito reativos. Foi quase uma luta de boxe, fomos golpe a golpe. O único arrependimento que podemos ter é termos perdido nosso primeiro tempo. Apesar disso, não desistimos, acreditamos até o fim. Levou um vencedor, foi decidido nos pênaltis. É sempre cruel estar do lado errado. Mas demos tudo do início ao fim nesta competição. Saímos vazios", disse Lloris.

Sobre seu futuro na seleção francesa, o jogador de 35 anos preferiu não bater o martelo.

"Não é hora de responder a essas perguntas. É uma noite dolorosa para todos os jogadores, staff, direção e torcedores. Mesmo que tenhamos conquistado grandes feitos, deve servir como experiência para o futuro. Levará algum tempo para que todos possam digerir", finalizou.