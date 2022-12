SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A grande final da Copa do Mundo, que coroou a Argentina campeã após vitória nos pênaltis sobre a França neste domingo (18) marcou a despedida de Galvão Bueno. Após receber homenagens do grupo Globo, o narrador foi ao Instagram para fazer suas considerações e exaltar o título da equipe de Lionel Messi.

"Ganhei um jogão de despedida. Para quem passou a vida inteira brincando com a Argentina: 'ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda', hoje eu tenho que dizer que narrar uma final é bom, mas narrar um título da Argentina - quando não é contra o Brasil - é melhor ainda", brincou Galvão.

O narrador também falou sobre a emoção que sentiu ao comandar sua última transmissão em Copas. "Hoje é um dia de muita emoção. Já chorei muito no fim da transmissão. Já estava tão emocionado que até fiquei devendo um grito de gol para a França. Foi um grande jogo. Claro que queria a seleção brasileira lutando pelo hexacampeonato. Foi uma das mais fantásticas finais de Copa do Mundo da história do futebol e olha que fiz 10".

Apesar da aposentadoria das narrações, o telespectador ainda verá Galvão na tela da Globo. A emissora anunciou a renovação de contrato na última sexta-feira.

O acordo prevê a participação do comunicador em um programa por ano na TV Globo e a locução de chamadas do Esporte da emissora