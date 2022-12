SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristina, a "vovó" argentina que viralizou durante a campanha albiceleste na Copa do Mundo do Qatar, participou da festa pela conquista do tricampeonato mundial após vitória nos pênaltis sobre a França.

Vestindo uma camisa da Argentina e com uma bandeira de seu país nas mãos, a "abuela" (avó, em espanhol) roubou a cena durante a festa dos torcedores, com direito a grito de guerra e muita festa.

"Abuela, lalala, Abuela, lalala", gritaram os torcedores ao redor da senhora, vários deles uniformizados com a camisa da seleção.

O 'grito de guerra' é inspirado no clássico Go West, da banda Village People, de 1979, posteriormente regravado pelo Pet Shop Boys em 1993.

A primeira aparição da "vovó" aconteceu na vitória contra a Polônia, pela terceira rodada da fase de grupos. Ela também foi às ruas após as vitórias sobre Austrália, nas oitavas, Holanda, nas quartas, e Croácia, na semi.