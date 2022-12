SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não escondendo seu descontentamento pela derrota na decisão do título da Copa do Qatar, o técnico francês Didier Deschamps fez uma análise da partida e lamentou as chances perdidas por seus jogadores depois que mudaram o panorama do duelo.

"Analisando a partida, estávamos menos bem por razões variadas. Tivemos dificuldade para passar aquele primeiro tempo, mas o segundo foi maravilhoso. Conseguimos empatar e levar a partida para a prorrogação. Vimos que temos uma força muito grande. Depois tivemos muitas bolas a gol que acabaram não entrando, e terminou nos pênaltis. Pênalti é terrível, uma loteria", comentou o treinador, dando mérito aos rivais pela conquista.

"Parabéns à Argentina, que teve muita garra, muita gana para levar a Copa. Não posso deixar de reconhecer a competência argentina."

O comandante não escondeu sua tristeza pelo primeiro tempo abaixo da média do seu time e também as lesões que tiraram alguns dos jogadores mais experientes da disputa, como Pogba, Benzema e Kanté.

"Passei por um turbilhão de sentimentos. A gente chegar muito perto da Copa e não conseguir desta maneira é triste. Muitas razões podem explicar, mas tínhamos um grande adversário pela frente e estávamos com menos energia. Alguns jogadores importantes nossos não estavam na melhor forma e colocamos os mais jovens, mais aguerridos. Fizemos o que era possível fazer para que o sonho do tri continuasse. Pena que ele não se concretizou hoje."

Deschamps também explicou as alterações que fez antes do intervalo, tirando os titulares Giroud e Dembélé para as entradas de Thuram e Kolo Muani.

"Eu queria mudar. Faltava energia ao time. Eles [jogadores] deram muito para que chegássemos hoje aqui, mas vi que não estavam bem, pareciam mais desgastados. Tentei mudar e alterar a posição de Kylian [Mbappé] e fiz as substituições logo. Os jogadores que vieram do banco mudaram bastante a situação", contou.

Ele afirmou não ter todas as respostas para o desempenho do time, mas também enfatizou que não tinha preocupação em relação aos jogadores que começaram o confronto.

"Não tivemos o dinamismo importante para esse jogo de hoje. Não mostramos o que podemos. Temos de nos acalmar agora. O futebol corre muito rápido e pode mudar muito rápido, dando uma guinada para uma situação que não queríamos. E, infelizmente, o que fizemos não foi suficiente hoje."