SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas depois de conquistar o título da Copa do Mundo do Qatar, neste domingo (18), a seleção argentina usou as redes sociais para homenagear Alejandro Sabella, que comandou a equipe alviceleste no vice do Mundial de 2014, disputado no Brasil, e morreu em dezembro de 2020, depois de sofrer por anos com problemas cardíacos.

"No céu também se festeja", escreveu a Argentina na legenda de uma foto de Sabella ao lado de Messi.

Oito anos depois de ser vice em 2014, a Argentina superou a França nos pênaltis para encerrar o jejum de 36 anos sem Copas.

A grande final de hoje foi agitada e terminou empatada em 3 a 3, com gols de Messi (duas vezes), Di María e Mbappé (três vezes) no tempo normal. Nas penalidades, Coman e Tchouaméni erraram suas cobranças, e os "hermanos" ficaram com o título.