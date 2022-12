DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - O autor da música mais cantada na campanha do tricampeonato da Argentina atualizou a letra logo ao fim da partida que garantiu a terceira estrela. Os versos de "Muchachos" agora refletem a conquista da seleção que venceu nos pênaltis a França, após um empate por 3 a 3 nos 120 minutos de tempo regular e de prorrogação.

"Atualização oficial", escreveu o professor Fernando Romero, que criou a letra em 2021 com base em uma canção da banda pop La Mosca. "Somos campeões do mundo. Ninguém nos tira isso."

Em 2021, Romero, que era professor de catequese na Argentina, criou a letra, a publicou no Twitter e em seguida a cantou em uma transmissão antes de um jogo da seleção nas Eliminatórias. "Muchachos" caiu no gosto da torcida e dos jogadores, que a repetiram em todas as vitórias e durante a comemoração do título. Acabou virando a principal música tema do tricampeonato.

*

VEJA A TRADUÇÃO DA LETRA ORIGINAL DE "MUCHACHOS" E AS MUDANÇAS:

Eu nasci na Argentina

terra de Diego e Lionel

dos meninos das Malvinas

que jamais esquecerei

Eu não posso explicar

porque você não vai entender

as finais que perdemos,

quantos anos chorei

Mas isso acabou porque no Maracanã

Papai ganhou a final

com os brazucas de novo

Rapazes, agora sonhamos de novo

Quero ganhar a terceira, [já ganhamos a terceira]

quero ser campeão do mundo. [outra vez campeão do mundo]

E Diego, no céu podemos vê-lo,

com don Diego e com la Tota,

torcendo pelo Lionel