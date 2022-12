SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vários presidentes, primeiros-ministros e políticos parabenizaram pelas redes sociais a seleção Argentina e o presidente do país Alberto Fernández pela vitória na Copa do Mundo do Qatar, neste domingo (18). O mandatário argentino respondeu às autoridades agradecendo em nome dos jogadores.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que está feliz pela vitória dos vizinhos argentinos. "Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo Alberto Fernández", escreveu Lula.

Fernández agradeceu a Lula e disse que os jogadores e equipe técnica alcançaram uma vitória merecida que foi fruto do trabalho, esforço e compromisso com o povo argentino. "Nossa eterna gratidão. Eles nos encheram de alegria. Eu ganho a Argentina e se a Argentina ganha, a América Latina ganha."

O presidente da França, Emmanuel Macron, demonstrou que tem espírito esportivo e deu parabéns à Argentina, mas sem deixar de elogiar a seleção francesa que foi derrotada na final da Copa. "Parabéns à seleção francesa pela carreira e pela combatividade nesta Copa do Mundo. Você emocionou a Nação e apoiadores em todo o mundo. Parabéns à Argentina pela vitória."

Fernandez respondeu a Macron dizendo que os jogadores fizeram uma difícil partida, mas que o melhor time venceu. "Alegria imensa na Argentina e em toda a América Latina", disse. "Estamos felizes e entusiasmados com este maravilhoso triunfo. Viva o futebol e a amizade entre os povos."

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, falou que a final da Copa do Mundo foi a mais emocionante de todos dos tempos. "Parabéns à seleção Argentina pela terceira Dopa do Mundo. A dupla Messi e Di María com grande categoria deram a melhor alegria para a pátria grande de Alberto Fernández", escreveu Morales, que acrescentou fotos da seleção no post no Twitter.

O atual presidente da Bolívia, Luis Alberto Arce Catacora, também mandou mensagem para os argentinos. Você acredita, você luta e você vence. A vitória da Argentina é a vitória da pátria grande [conceito que se refere a América como uma só nação]. Parabéns campeão mundial!", escreveu Arce.

"Parabéns Argentina. E obrigado por esta alegria do tamanho do mundo que nos faz sentir a nossa América no centro do peito. Cuba celebra sua vitória como se fosse sua", tuitou o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Fernández respondeu: "A alegria do tamanho do mundo. É assim que nos sentimos e é assim que o partilhamos com todas as nossas cidades irmãs."

"Como é bonito o futebol. Um abraço gigante aos irmãos argentinos. Sua alegria atravessa a serra", escreveu no Twitter Gabriel Boric, presidente do Chile. O mandatário da Argentina respondeu: "Obrigado irmão Gabriel Boric! Hoje sem dúvida a felicidade atravessa qualquer montanha."

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também tuitou que a partida entre Argentina e França será lembrada como uma das mais emocionantes do futebol. "Parabéns à Argentina por se tornar campeã da Copa do Mundo. Eles jogaram brilhantemente durante o torneio. Milhões de torcedores indianos da Argentina e de Messi se regozijam com a magnífica vitória!"