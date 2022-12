SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após a seleção da Argentina conquistar o tricampeonato mundial no Qatar, a Adidas disponibilizou sua primeira peça com as cobiçadas três estrelas estampadas.

Não é uma camisa como a do uniforme, com as tradicionais listras verticais em branco e azul-claro --esta talvez demore um pouco mais.

A peça em questão é uma camiseta branca, com o símbolo da Adidas grande, no centro, nas cores do uniforme. Abaixo, três grandes estrelas douradas e o escudo da AFA (Associação do Futebol Argentino) também em dourado.

Por enquanto, a camiseta está disponível apenas na loja online argentina da fornecedora. Mas o preço é salgado, 17.999 pesos argentinos --cerca de R$ 550. O valor supera até o do uniforme 2 oficial, em tom azul mais escuro, que está por 15.999 pesos (R$ 488); foi a camisa utilizada nesta Copa na partida contra a Polônia, na primeira fase. Já o uniforme 1, usado nos outros jogos, está em falta no site argentino.

Curiosamente, a loja online da Adidas no Brasil traz sugestões mais em conta. Camisas da Argentina, e também da Alemanha, saem por R$ 349,99; a da Espanha está quase uma pechincha, por R$ 299,99.

Já as camisas da seleção brasileira ganham duas versões na loja online da Nike. A jogador, com o mesmo tecido tecnológico usado por Neymar, Vinícius Junior e cia., sai por R$ 699,99. A torcedor, com design idêntico, mas sem os avanços têxteis, por R$ 349,99.