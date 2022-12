SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo a imprensa argentina, um jovem de 24 anos morreu na segunda-feira (19) em Buenos Aires após ser internado em estado grave por ter caído de um telhado durante comemoração do título da Argentina na Copa do Mundo do Qatar.

Identificado apenas pelas iniciais A. M., ele deu entrada no pronto-socorro do Hospital Fernández em estado grave. Na queda, ele sofreu traumatismo craniano que levou à morte encefálica.

De acordo com as notícias, a vítima foi encontrada por policiais na manhã de segunda-feira no terceiro andar de um estacionamento. Ele já se encontrava inconsciente.

A polícia falou que A. M. "estava saltando para o telhado, comemorando o título da seleção nacional, até que uma placa se partiu e ele caiu".

Além desse caso, houve outros incidentes que deixaram feridos nos festejos. No bairro de González Catán, três homens haviam subido em postes de iluminação. Devido ao peso, um desses postes se quebrou, e o jovem caiu sobre outras pessoas, ferindo quatro. Ele acabou sofrendo uma fratura no crânio e foi hospitalizado.

Já em Mar del Plata, um menino de 5 anos foi hospitalizado em coma ao ser atingido na cabeça por um pedaço de mármore que se desprendeu de uma estátua de Juan Domingos Perón na praça San Martín.

Perto dali, um homem também foi internado em estado grave depois de ter levado uma facada no braço durante uma briga, o que afetou a artéria braquial e provocou uma grave hemorragia.