SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, compartilhou as mensagens que ela o jogador trocaram antes da final da Copa do Mundo do Qatar.

O camisa 11 da Argentina previu que balançaria às redes e que sua seleção seria a campeã do Mundial da Fifa.

Di María foi o autor do segundo gol da Argentina sobre a França por 4 a 2 nos pênaltis, após empatarem por 3 a 3 com a bola rolando. O jogador também marcou na conquista da Copa América de 2021, sobre o Brasil, e na Finalíssima de 2021, contra a Itália.

"Vou sair campeão do mundo amor. Está escrito. E vou fazer o gol. Porque está escrito como no Maracanã e em Wembley. Não tem que dizer nada. Vá e aproveite amanhã porque seremos campeões do mundo. Porque os 26 (jogadores) que estão aqui merecem e nossas famílias também. É nossa, amor", escreveu Di María, em mensagens para Jorgelina no sábado (17).

Após chegarem à Argentina na madrugada desta terça-feira (20), os jogadores da seleção descansaram e foram festejar com a torcida em Buenos Aires.