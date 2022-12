SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras joga pelo empate contra o Santos, às 15h30 desta quarta-feira (21), no Allianz Parque, para ser o campeão paulista feminino de 2022. Se acontecer, será o segundo título das mulheres do Alviverde no ano ? um feito inédito.

Campeão da Libertadores, o Verdão de Bia Zaneratto venceu o Peixe de Cristiane no jogo de ida, em Santo André, por 1 a 0 ? gol de Patricia Sochor.

O estádio alviverde deve ter bom público nesta tarde, a despeito do horário ruim em um dia de semana. Até a noite de terça-feira (20), mais de 19 mil ingressos haviam sido resgatados gratuitamente pelos torcedores.

A Globo (TV aberta), o Sportv, a TNT, o Estádio TNT Sports, o Eleven Sports, o Paulistão Play e o Youtube da FPF transmitem a partida ao vivo.

O recorde de público do time feminino do Palmeiras em sua casa foi registrado em setembro, na semifinal do Brasileiro deste ano ?derrota por 4 a 0 para o Corinthians.

O Palmeiras não deve ter desfalques para a decisão. O Santos também deve ir completo para o jogo decisivo.

Em desvantagem no placar, o Alvinegro praiano levava vantagem na enquete promovida pela Federação Paulista para apontar a melhor jogadora da competição. Até a noite de ontem (20), Cristiane liderava a pesquisa, seguida de perto por Bia Zaneratto.