A Conmebol sorteou nesta quarta-feira (21) os confrontos das três etapas da fase preliminar da Copa Libertadores 2023, que reúne ao todo 19 times. Destes, apenas quatro se classificarão à fase de grupos, a principal da competição. O Atlético-MG (7º lugar no Campeonato Brasileiro deste ano) e o Fortaleza (8º) estrearão na segunda etapa, entre 22 de fevereiro (jogo de ida) e 1º de março (volta). O Galo terá pela frente na primeira partida o Carabobo (Venezuela) e o Leão de Pici enfrentará o Deportivo Maldonado (Uruguai).

Se ganharem na estreia, as equipes brasileiras avançam a terceira etapa da fase preliminar. Os mineiros pegarão os vencedores do confronto Universidad Catolica (Equador) x Millonarios (Colômbia). Já os cearenses medirão forças com o ganhador de Curicó Unido (Chile) x Cerro Porteño (Paraguai).

A fase de grupos da Libertadores 2023, cujo sorteio dos jogos será em 22 de março, reunirá os quatro classificados na fase preliminiar e mais 28 times, entre eles os seis primeiros colocados no Brasileirão deste ano: Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians e Flamengo e Athletico-PR.

Fase preliminar

A primeira etapa terá início no dia 8 de fevereiro de 2023 com três confrontos: Sport Huancayo/Peru x Nacional/Paraguai (E1), Nacional Potosí/Bolívia x El Nacional/Equador (E2) e Boston River/Uruguai x Zamora/Venezuela (E3).

As três equipes classificadas se juntarão a outros 13 times na segunda fase eliminatória (jogos de ida e volta). Na sequência, quem avançar disputará uma das quatro vagas da fase de grupos da competição continental.

