SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A campanha histórica da Argentina na Copa do Mundo fez as maternidades do país sofrer um boom com nomes de bebês inspirados nos jogadores da seleção. O mais curioso é Lionel Enzo Julián, que carrega três destaques do time campeão.

Uma lista com os registros de recém-nascidos foi compartilhada pelo Hospital Posadas, de Buenos Aires, e é possível ver nomes como Ángel, Rodrigo, Enzo, Julián e, claro, Lionel.

Os pais Camila Iribarren e Enzo Altamirano misturaram os nomes de Messi, Enzo Fernández e Julian Álvarez em seu filho. Resultado: Lionel Enzo Julián.

O nome do bebê foi decidido antes mesmo de o título ser conquistado diante da França, mas a confiança era tanta que foi escolhido mesmo assim.

"Quando a internaram, já tínhamos o nome escolhido. O pessoal do hospital disse que ainda não tínhamos sido campeões, mas dissemos que não havia problema. Estávamos seguros de que seríamos campeões, e que estes três jogadores nos dariam a glória", disse Enzo Altamirano, pai do bebê.

Curiosidade: o parto estava previsto para o dia 21 de dezembro, mas acabou sendo antecipado e ocorreu no dia da grande final.