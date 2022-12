SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou na noite desta quarta-feira a contratação do atacante Keno, de 33 anos, que estava no Atlético-MG.

Ele assinará contrato até dezembro de 2024 com possibilidade de extensão até 2025, e vestirá a camisa número 25 no Tricolor.

"Faz mais L aí!", brincou o Fluminense ao anunciar o atacante nas redes sociais (veja abaixo). Keno fará dupla de ataque com o argentino Gérman Cano.

"Estou muito feliz por essa oportunidade que o Fluminense me deu. Quando recebi a ligação da diretoria não pensei duas vezes. Estou contente e espero conhecer logo meus novos companheiros. Já conheço alguns, com quem já joguei junto, mas sei que aqui encontrarei uma nova família, diferente e vitoriosa. Espero que em 2023 eu possa dar muitas alegrias para meus companheiros e para a torcida tricolor", declarou Keno.

Assim como Cano, Keno também já comemorou gols fazendo o L. O motivo é uma homenagem ao filho Lucas e ao irmão Leandro.

Keno é o quinto reforço anunciado pelo Tricolor, que já havia fechado com o lateral-direito Guga, o meia Lima, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes.

O clube carioca também renovou com peças importantes para a equipe, como o atacante Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o zagueiro Manoel, além de formalizar a permanência do técnico Fernando Diniz.

Natural de Salvador (BA), Keno iniciou a carreira no América-SE, mas foi por Santa Cruz, Palmeiras e Atlético-MG que o atacante se destacou no Brasil. Ele é bicampeão brasileiro (2018 e 2021) e campeão da Copa do Brasil (2021).

Pelo Atlético-MG, clube que defendia desde 2020, Keno jogou 125 partidas, anotou 25 gols e deu 16 assistências.