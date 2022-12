PHOENIX, EUA (FOLHAPRESS) - Uma das TVs instaladas no restaurante do hotel Renaissance, em Phoenix (EUA), até estava sintonizada no jogo entre Portugal e Suíça, mas praticamente ninguém olhava para ela.

Enquanto os portugueses aplicavam nas oitavas de final uma das maiores goleadas da Copa do Mundo do Catar (6 a 1), os frequentadores estavam mais interessados em outros aparelhos no ambiente, que mostravam reprises de lutas de MMA, debate sobre golfe e apresentação dos jogos do dia na NBA, a liga norte-americana de basquete.

Sede da próxima Copa do Mundo, em 2026, compartilhada com México e Canadá, os EUA ainda parecem estar distantes de aderir ao futebol, ou soccer, ao menos no Arizona, onde a reportagem ouviu moradores e não viu nada alusivo ao mundial. Mas há sinais de respiro em outros locais.

É verdade que o cenário melhorou desde que o país abrigou pela primeira vez um mundial, em 1994, mas os obstáculos para o crescimento da modalidade passam por um melhor futebol da seleção em Copas e pela MLS (Major League Soccer), a principal liga de futebol do país.

Desde então, o melhor desempenho da seleção local numa Copa foi atingir as quartas de final em 2002, quando perdeu da Alemanha (1 a 0), que viria a perder a final para o Brasil. Em 1930, no primeiro mundial, chegou à semifinal.

"Não temos um time forte, nem sei como passou de fase", disse o analista William Martinez, ao explicar a indiferença dos moradores com o campeonato.

Nas ruas, as pessoas ignoravam a Copa. Outras dez pessoas abordadas pela reportagem se limitaram a dizer que não estavam acompanhando o campeonato e não se via nada alusivo à competição em lugar algum.

E isso num estado que fica na fronteira com o México e que tem influência do país vizinho, que ama o futebol, em sua gastronomia, por exemplo.

De 1990 a 2014, os EUA estiveram em todas as Copas, mas a ausência em 2018 foi um baque nas pretensões futebolísticas do país.

Cidade que abriga o Suns, tradicional time da NBA, Phoenix se preocupava mais com o confronto da equipe com o Boston Celtics --ambos então lideravam suas conferências na competição-- e com a visita do presidente Joe Biden às instalações de uma fábrica em construção no norte da cidade.

Foi anunciado um investimento de US$ 40 bilhões na produção de semicondutores, um dos principais gargalos do setor industrial no mundo hoje, mas Biden recebeu críticas de republicanos, oposicionistas, por ir pela primeira vez ao Arizona, na fronteira com o México, e não visitar a região fronteiriça.

"Até gosto [de futebol], mas a gente socializa mais com os amigos assistindo basquete ou NFL. Cresci assim", disse Paul Ross, outro que afirmou nada ter sentido após a eliminação de sua seleção da Copa.

A equipe dos EUA terminou a primeira fase na segunda posição do grupo B, com cinco pontos, atrás somente da Inglaterra, com sete. Em três jogos, o time venceu um e empatou dois. Fez apenas dois gols, mas tomou só um.

Nas oitavas de final, sucumbiu diante da Holanda, ao perder por 3 a 1 no dia 3, e deu adeus à Copa.

Se houve comoção em algum lugar, ela não chegou à casa do motorista Daniel James. "Os EUA serem eliminados é normal, estranho é ver grandes equipes, como Alemanha, fora."

Em outro restaurante, cenário semelhante: nenhuma das cinco TVs exibia notícias da competição no Oriente Médio. Uma delas passava um podcast sobre golfe.

Num voo entre Phoenix e Miami, na última sexta-feira (9), poucos passageiros demonstravam reações com o jogo entre Brasil e Croácia, cuja prorrogação começou assim que o avião decolou do Sky Harbor, o aeroporto da maior cidade do Arizona. Para ser mais preciso, talvez só o jornalista e outros dois brasileiros a bordo, também jornalistas.

Phoenix não foi uma das 11 cidades escolhidas para sediar jogos do próximo mundial, o que pode ajudar a explicar o desinteresse pelo esporte, mas Miami sim, numa aposta de atrair sobretudo torcedores latinos.

As lojas com TVs na área de embarque do Miami International Airport estavam repletas de torcedores vendo o confronto entre Argentina e Holanda, no mesmo dia, válido pelas quartas de final da Copa.

Funcionários das lojas se misturavam aos torcedores, prioritariamente argentinos, mas havia outros sul-americanos, inclusive brasileiros.

"Sem vocês [Brasil], o caminho ficou mais facilitado", disse ao jornalista o argentino Claudio Vazquez.

Comerciante em Minas Gerais, João Corrêa usava uma camisa da seleção brasileira poucas horas após a eliminação nos pênaltis contra a Croácia e disse que, apesar da derrota, estava satisfeito com o desempenho da equipe.

"O duro agora é aguentar isso", disse, apontando o dedo para dois passageiros que aguardavam embarque num voo com camisas da Argentina. "Acho que chegou a vez deles, mas se não for, eles já têm se saído melhor que a gente em Copas recentes. Isso dá um recado para a gente."

Os EUA terão 11 das 16 sedes da próxima Copa: Los Angeles, São Francisco, Seattle, Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, Boston, Philadelphia, Miami e Nova York.

O primeiro Mundial sediada nos país, em 1994, de alguma forma ajudou o "soccer", que hoje tem ligas que atraem jogadores como o galês Gareth Bale, que disputou a Copa. No total, foram 25 convocados nas listas iniciais das seleções que jogam no país, distribuídos em outros 11 países (Equador, Argentina, México, Polônia, Austrália, Costa Rica, Canadá, Suiça, Camarões e Uruguai, além dos EUA).

A próxima, talvez, sirva para impulsionar a modalidade, que até aqui patina em campo e fora dele.

SEDES DA COPA 2026

EUA

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

Nova York / Nova Jersey

Philadelphia

San Francisco

Seattle

México

Cidade do México

Guadalajara

Monterrey

Canadá

Toronto

Vancouver

O jornalista viajou a convite da CNH Industrial.

