SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo praticamente encerrou o ano de futebol para o torcedor brasileiro, mas 2023 já começa com diferentes jogos e campeonatos importantes tanto no país quanto no restante da América. O UOL preparou um raio-x com as datas dos principais torneios do continente.

As datas do futebol em 2023:

Copa São Paulo: 2 a 25 de janeiro

Copa do Nordeste: 5 de janeiro

Campeonato Pernambucano: 7 de janeiro

Campeonato Baiano: 10 de janeiro

Campeonato Carioca: 12 de janeiro

Campeonato Catarinense: 14 de janeiro

Campeonato Paranaense: 14 de janeiro

Campeonato Paulista: 15 de janeiro

Campeonato Cearense: 15 de janeiro

Campeonato Gaúcho: 21 de janeiro

Campeonato Mineiro: 21 de janeiro

Supercopa do Brasil: 28 de janeiro

Mundial de Clubes: 1° a 11 de fevereiro

Libertadores: 8 de fevereiro a 11 de novembro

Copa Verde: 18 de fevereiro a 3 de maio

Copa do Brasil: 22 de fevereiro a 24 de setembro

Sul-Americana: 8 de março a 28 de outubro

Brasileirão Série B: 15 de abril a 25 de novembro

Brasileirão Série A: 16 de abril a 3 de dezembro