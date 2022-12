SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O norte-americano Ronnie Hillman, running back que foi campeão do Super Bowl pelo Denver Broncos e também atuou por Minnesota Vikings e Dallas Cowboys, morreu nesta quinta-feira (22), aos 31.

Hillman havia sido diagnosticado, em agosto deste ano, com carcinoma medular renal -- uma forma rara de câncer. De acordo com comunicado da família, ele morreu "tranquila e pacificamente" ao lado das pessoas mais próximas.

Na NFL, o norte-americano foi campeão do Super Bowl 50, em fevereiro de 2016, pelo Broncos, onde atuava desde 2012. Meses depois do título em questão, ele deixou o clube e parou no Minnesota Vikings. Entre 2016 e 2017, ele ainda defendeu as cores do San Diego Chargers e do Dallas Cowboys antes de ser dispensado.

Nos últimos anos, Hillman estava afastado do mundo esportivo.

"É com pesar que anunciamos a morte de nosso amado filho, irmão e pai, Ronnie K Hillman Jr. Ronnie fez sua passagem tranquila e pacificamente hoje na companhia de sua família e amigos próximos", informou a família em comunicado.

Estamos profundamente tristes com a morte do ex-running back do Broncos, Ronnie Hillman. De fala mansa e com um sorriso caloroso, Ronnie foi convocado pelo Broncos em 2012 e se tornou um jogador dinâmico, além de um companheiro de equipe respeitado", publicou o Broncos em sua rede social.