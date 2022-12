SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O volante Edenilson não é mais jogador do Internacional. O jogador de 33 anos assinou contrato com o Atlético-MG e vai reforçar o clube mineiro na temporada 2023.

A contratação de Edenilson foi um pedido do técnico Eduardo Coudet. Eles trabalharam juntos no Inter, em 2020.

O Atlético vai pagar aproximadamente R$ 6 milhões ao Colorado e o valor será parcelado.

Edenilson assinou contrato com o Atlético na manhã desta quinta-feira (22). A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem.

O vínculo com o Galo terá duração de duas temporadas, com cláusulas para renovação automática por mais uma temporada.

Edenilson deixa o Inter depois de seis anos no Beira-Rio. Foram 306 partidas disputadas com a camisa colorada e 48 gols marcados. O volante ficou marcado por não ser campeão durante o período em que defendeu o Inter. Ao todo, foram sete vices pelo clube gaúcho, entre Estadual, Brasileiro, Copa do Brasil e Série B.