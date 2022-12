SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHPRESS) - O River Plate confirmou nesta quinta-feira à tarde que o meia Nacho Fernández está de volta ao clube. O jogador 32 anos disputou as últimas duas temporadas pelo Atlético-MG.

Nacho Fernández foi vendido por 3 milhões dólares (cerca de R$ 15,5 milhões). Parte dessa valor é o abatimento da dívida que o Galo tinha com o clube argentino, pela compra do próprio Nacho.

Comprado em janeiro de 2021, Nacho custou 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões na cotação da época) ao Galo. Em dois anos de clube foram 109 partidas disputada e 19 gols marcados.

Foram cinco títulos conquistados por Nacho Fernández com a camisa do Atlético. Destaque para o Brasileirão e a Copa do Brasil, ambos em 2021. O argentino ainda venceu a Supercopa do Brasil (2022) e duas vezes o Mineiro (2021 e 2022).Retornar ao River Plate foi um pedido do jogador, por desejo pessoal. A esposa de Nacho está grávida e voltar para a Argentina era uma vontade da família.

Apesar de perder um jogador considerado titular e importante, não está no planejamento do Atlético a busca imediata para um substituto para Nacho Fernández. Igor Gomes, que será anunciando em breve, e Hyoran, que retorna do Red Bull Bragantino após um ano de empréstimo, serão algumas das opções de Eduardo Coudet.