PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez sinalizou positivamente para oferta do Grêmio. Por interlocutores, o atacante uruguaio se mostrou inclinado a acertar os termos para atuar no futebol brasileiro. O clube, agora, dará os próximos passos da negociação.

O clube gaúcho irá formalizar a proposta de contratação. Suárez terá salário próximos a R$ 1,5 milhão e o plano gremista é um contrato de duas temporadas. O atacante irá passar o Natal em Rosário, na Argentina, acompanhado de Lionel Messi. Até lá, vai responder de forma definitiva à investida gremista.

Além do lado técnico, Suárez significaria a retomada na autoestima da torcida após a passagem pela Série B, sob a ótica do Grêmio.

O investimento alto se dará com parcerias e ações de marketing, aliviando o custo do atleta. Suárez está com 35 anos e sem clube desde sua saída do Nacional, do Uruguai.

O ex-clube do atacante, inclusive, se despediu oficialmente dele nas redes sociais.