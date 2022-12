SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite foi assaltado no Rio de Janeiro e levou um "puxão de orelha" do bandido por ter perdido a Copa do Mundo do Qatar com a seleção brasileira. A informação é do jornal 'O Globo'.

Tite foi vítima de um assalto enquanto caminhava, por volta das 6h da manhã, na Barra da Tijuca, conforme noticiou o jornalista Anselmo Gois. O técnico teve um cordão furtado e tomou uma bronca do bandido, que reclamou do resultado do Brasil no Mundial do Qatar.

Até o momento, Tite ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. O treinador está recluso com a família no Rio de Janeiro desde que chegou ao país depois da eliminação da seleção para a Croácia, nas quartas de final.