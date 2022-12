SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - O volante Kalvin-Phillips, que disputou a Copa do Mundo de 2022 com a seleção da Inglaterra, está temporariamente afastado no Manchester City até retomar condições de jogo.

O técnico Pep Guardiola descartou uma lesão, afirmando que o volante está com sobrepeso e ficará afastado até retomar a forma física. Phillips não foi relacionado para a partida contra o Liverpool, pelas oitavas da Copa da Liga Inglesa, que o City venceu por 3 a 2.

"Phillips não está machucado. Ele chegou acima do peso, não sei por quê. Ele não chegou em condições de treinar e jogar. É por isso que ele não pode jogar. Quando ele estiver pronto, ele vai jogar, porque precisamos dele, precisamos muito dele", disse Guardiola.

Após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo, Phillips teve dez dias de folga. Reserva na seleção, ele chegou a atuar em duas partidas da Copa.

O jogador de 27 anos chegou no clube na última janela de transferências, vindo do Leeds United.