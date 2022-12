SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os arredores do hospital Albert Einstein, onde Pelé está internado, em São Paulo, estão silenciosos. As suposições sobre o estado de saúde do Rei, que inundaram as redes sociais na noite de sexta-feira, não refletiram nos bastidores de quem acompanha de perto a internação de Pelé. No Einstein, já é Natal.

O movimento é baixo. Os burburinhos ficam por conta da imprensa. Os manobristas de plantão trabalham pouco. E, segundo a reportagem apurou, não deve haver boletim médico sobre Pelé neste sábado, véspera de Natal. O motivo é que, diferentemente do observado do lado de fora do Einstein, o movimento no quarto do Rei se intensificou: a família -filhos e netos- está chegando, cada um de um canto do Brasil, para passar o Natal com ele.

O filho Edinho, treinador do Londrina, é o mais aguardado pelos que esperam qualquer sinal de notícia. Ele deixou o Paraná na sexta-feira para se unir à família no hospital.

As filhas Kely e Flávia já estão no Einstein. Pelé está anestesiado, como parte do tratamento paliativo. No último boletim divulgado pelo hospital, foi informada a progressão a doença oncológica --um avanço do câncer de cólon que trata desde o ano passado.

Os médicos têm atenção especial a "disfunções renal e cardíaca".

Na noite de sexta-feira, a filha Kely publicou uma foto nos braços do pai, em "mais uma noite juntos", como disse na legenda. Pelé foi internado em 29 de novembro para reavaliação do tratamento quimioterápico.

Santos

O Santos vai alterar o uniforme do time em homenagem a Pelé.

Para a temporada de 2023, o manto santista terá uma coroa em cima do escudo. A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Celso Jatene.

A mudança no uniforme em homenagem ao Rei está prevista no Novo Estatuto, aprovado pelo próprio Conselho e pelos sócios do clube.