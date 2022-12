SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite negou que tenha levado uma bronca do assaltante que roubou seu cordão enquanto caminhava no Rio de Janeiro.

O jornalista Anselmo Gois afirmou que o assaltante teria dado um "puxão de orelha" em Tite pela eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. A informação foi publicada no jornal 'O Globo'. A assessoria do ex-técnico da seleção brasileira confirmou o assalto a reportagem, em nota, mas negou a bronca.

O assalto aconteceu no início da semana passada, durante uma caminhada de Tite com a esposa. Uma pessoa que estava de bicicleta roubou a correntinha que o treinador usava.

Confira a íntegra da nota:

"O assalto aconteceu no início da semana passada. Uma pessoa que passava de bicicleta roubou a correntinha que ele usava no momento em que caminhava com a esposa. Uma pessoa próxima percebeu, tentou, mas não conseguiu interceptá-lo. Tite o agradeceu e seguiu a caminhada. O restante da notícia é mentira.", diz a Assessoria de imprensa de Tite.