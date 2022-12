SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O clima natalino está no ar, e nenhuma data melhor para distribuir presentes a pessoas queridas. Foi pensando nisso que a Fórmula 1 promoveu mais uma edição do amigo secreto entre os pilotos.

Lewis Hamilton foi o único do grid que não participou. Com exceção do heptacampeão mundial, todos deram e receberam presentes de Natal.

Alguns foram inusitados. Mick Schumacher, por exemplo, ganhou de Max Verstappen o certificado de adoção de um leão.

Também teve presente com toque brasileiro. Vencedor do GP de São Paulo de 2022, George Russell recebeu um tamborim com a bandeira brasileira. Cortesia de Esteban Ocon

Confira os presentes do amigo secreto da Fórmula 1:

- Esteban Ocon: edição especial da HQ "O Espetacular Homem-Aranha" - presente de Daniel Ricciardo

- Daniel Ricciardo: câmera fotográfica de impressão instantânea e camiseta "Eu amo Harry Styles" - presente de Nicholas Latifi

- Nicholas Latifi: certificado de adoção de 61 abelhas e biscoitos com Nutella - presente de Sebastian Vettel

- Sebastian Vettel: certificado de plantação de uma árvore de bordo na Suíça - presente de Lance Stroll

- Lance Stroll: kit de gin - presente de Valteri Bottas

- Valteri Bottas: roupa de ciclismo temática dos Minions - presente de Carlos Sainz

- Carlos Sainz: suéter da Alpha Tauri - presente de Pierre Gasly

- Pierre Gasly: jogo de tabuleiro Monopoly - presente de Fernando Alonso

- Fernando Alonso: retrovisor - presente de Kevin Magnussen

- Kevin Magnussen: bandeira de advertência, bola antiestresse e kit para fazer barba - presente de Alex Albon

- Alex Albon: pantufa usada e tinta para cabelo - presente de Sergio Pérez

- Sergio Pérez: garrafa de saquê - presente de Yuki Tsunoda

- Yuki Tsunoda: porta-retrato com foto de Tsunoda e Gasly - presente de Lando Norris

- Lando Norris: roupas para praticar golfe - presente de Mick Schumacher

- Mick Schumacher: certificado de adoção de um leão - presente de Max Verstappen

- Max Verstappen: jogo de videogame Fórmula 1 2022 - presente de Charles Leclerc

- Charles Leclerc: kit de louças chinesas para chá - presente de Guanyu Zhou

- Guanyu Zhou: dinossauro para decoração e meias - presente de George Russell

- George Russell: tamborim (em alusão à primeira vitória da carreira no GP de São Paulo) - presente de Esteban Ocon