SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o Aston Villa por 3 a 1 na tarde desta segunda-feira (26), no Villa Park, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Mo Salah, Van Dijk e o garoto Bajcetic fizeram os gols da vitória; Watkins diminuiu.

O time de Klopp superou desfalques importantes, incluindo os atacantes Diogo Jota, Luis Díaz e Roberto Firmino e deixou no passado a eliminação na Copa da Liga que sofreu no meio da semana.

Núñez foi o destaque negativo. Teve ótimas chances, mas desperdiçou todas. Na primeira preferiu um corta-luz em vez de bater no gol, depois cabeceou errado uma vez e fraco na outra. Nas duas melhores oportunidades, esteve sozinho de frente para o goleiro: chutou uma de primeira sem conseguir direcionar, e a segunda saiu torta após arrancada em contra-ataque.

Ninguém perdeu mais chances claras no Inglês do que Darwin Núñez nesta temporada. Foram 12 oportunidades desperdiçadas, segundo o site de estatísticas Squawka. Ele custou 100 milhões de euros ao Liverpool no meio do ano e fez nove gols desde então.

O Liverpool só funciona quando Alexander-Arnold e Robertson funcionam. Os dois estiveram envolvidos nos melhores lances do time e foram fundamentais para a vitória, como nos bons tempos de 2019.

Alisson foi importante e fez duas boas defesas, ambas em finalizações de Watkins, aos oito e aos 17 minutos. Na primeira ele cresceu na frente do adversário e fez defesa parecida com a de Dibu Martínez na final da Copa do Mundo, mas a arbitragem já assinalava impedimento.

Coutinho começou no banco do Aston Villa e só jogou os cinco minutos finais, sem destaque. Ele se recuperou da lesão que o tirou da Copa do Mundo e desperta o interesse do Corinthians no mercado da bola.