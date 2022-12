PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio pode anunciar outro reforço além de Luis Suárez. O Nantes, da França, sinalizou que aceita liberar o lateral Fábio, que está acertado com o time tricolor, como informou o UOL. Desta forma, a finalização do acordo depende de trâmites burocráticos.

Há alguns dias, Fábio se acertou com o Grêmio e dependia da liberação do clube com o qual possui mais seis meses de contrato. Pela curta duração de vínculo, a equipe francesa aceitou liberar o jogador para que ele siga carreira no Brasil.

O Grêmio aguarda apenas assinatura de documentos e realização de exames para anunciar o jogador. A oficialização deve ocorrer nos próximos dias.

IRMÃO NO BOTAFOGO E EX-UNITED

Fábio é irmão gêmeo de Rafael, que atua no Botafogo.

Eles começaram juntos na base do Fluminense e atuaram também simultaneamente no Manchester United, da Inglaterra.

A carreira de Fábio, hoje com 32 anos, foi construída basicamente na Europa. Na atual temporada ele tem oito jogos disputados.

Sua chegada dá alternativas tanto para direita quanto para esquerda.

O Grêmio ainda tenta a contratação de João Pedro, do Porto, de Portugal.