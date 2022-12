SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O agente de Benzema , Karim Djaziri, colocou lenha na fogueira na polêmica despedida da Copa do Mundo do atacante do Real Madrid. No início da tarde desta segunda-feira (26), o agente do atacante postou nas redes sociais exames de imagem realizados pelo craque. Segundo ele, Karim estaria apto a jogar a partir das oitavas de final do torneio no Qatar.

Benzema foi dispensado da Copa do Mundo no dia 19 de novembro, após sofrer uma lesão na coxa durante um treinamento. A Federação Francesa avaliou que ele precisaria de três semanas para se recuperar.

Apesar do corte, o técnico Didier Deschamps decidiu não chamar outro centroavante, assim, Benzema poderia disputar as partidas de sua seleção na Copa

Na publicação, Djaziri não cita nominalmente, mas questiona o técnico daseçeão sobre a dispensa de Karim, que seria rápida demais, segundo ele.