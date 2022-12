SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians já tem um acordo encaminhado para contratar Yuri Alberto em definitivo. A troca com o Zenit (RUS) envolve Robert Renan e Du Queiroz.

Corinthians e Zenit terão fatias dos três atletas. É esta composição das porcentagens que torna o negócio possível. As fatias ainda são mantidas sob sigilo. A informação do acordo encaminhado foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem.

Yuri tem aprovação unânime no Corinthians, que topa fazer um sacrifício para contratá-lo em definitivo. O clube entende que foi difícil encontrar um camisa 9 e, agora que encontrou, vale a pena trocar duas promessas para mantê-lo. O atacante tinha mais seis meses de empréstimo, mas agora vai assinar um novo contrato, válido até dezembro de 2027.

Robert Renan e Du Queiroz surgiram como revelações do Corinthians nesta temporada. Ambos foram formados nas categorias de base e terminaram o ano como titulares do profissional. O clube é dono de 55% dos direitos econômicos do zagueiro e de 90% dos direitos do volante.

Robert tinha uma proposta do futebol inglês de quase R$ 75 milhões (12 mi de libras), mas o Corinthians rejeitou por preferir envolvê-lo na troca por Yuri Alberto.

Ivan e Gustavo Mantuan podem ter futuro diferentes. Ambos foram emprestados ao Zenit no meio do ano. O goleiro deve voltar ao Corinthians agora, enquanto o atacante deve seguir na Rússia até junho. Se o Zenit quiser comprá-lo, o valor fixado é de 10 milhões de euros (mais de R$ 55 milhões na cotação atual).

O Corinthians já anunciou Ángel Romero e está perto de Matheus Bidu no mercado da bola. Por outro lado, os meio-campistas Mateus Vital, Ramiro e Xavier já deixaram o clube.