SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Fifa pagará um prêmio de US$ 20 mil (R$ 103 mil) ao clube de melhor comportamento no Mundial de Clubes-2022, que será disputado entre 1º e 11 de fevereiro, no Marrocos. O Flamengo, campeão da Libertadores, e o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, participarão do torneio na África.

O "Fair Play Contest" foi instituído pela Fifa, sem alarde, na edição 2021, realizada nos Emirados Árabes e que teve o Chelsea campeão e o Palmeiras vice -o clube inglês ganhou os US$ 20 mil do jogo limpo. A quantia tem que ser usada obrigatoriamente na compra de material esportivo para o desenvolvimento da categoria de base.

Há toda uma pontuação para definir o time que pratica o jogo mais limpo. Por exemplo: cartão amarelo tira um ponto e o vermelho direto, quatro. Os times ganham pontuação de 1 a 10 com base em jogo ofensivo e perdem com cera -a análise é feita pelos membros do grupo técnico da Fifa. Há também pontos para comportamento de treinadores e dirigentes e até de torcedores na arquibancada.

O prêmio do jogo limpo é pago à parte daquele por colocação final. O campeão ganha US$ 5 milhões (R$ 26 milhões), o vice US$ 4 milhões (R$ 20,7 milhões), o terceiro colocado US$ 2,5 milhões (R$ 13 milhões) e o quarto US$ 2 milhões (R$ 10,35 milhões).

O Mundial-2022 manterá o formato dos últimos anos, com sete participantes -a Fifa promete um torneio ampliado para 32 clubes a partir de 2025. Jogarão no Marrocos, além de Flamengo e Real, o Widad Casablanca, campeão africano e que representará o país-sede, o Al-Ahly, do Egito, vice do continente, o Seattle Sounders, dos EUA, vencedor da Concacaf (Américas do Norte, Central e Caribe) e o Auckland City, da Nova Zelândia, pela Oceania.

Resta definir o participante asiático, que será indicado pela AFC (Confederação da Ásia) porque seu torneio continental só acabará em 26 de fevereiro, depois do Mundial.