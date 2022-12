SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pelé tem seis filhos vivos frutos de três relacionamentos diferentes. Ele também foi pai de Sandra Regina, que morreu em 2006 vítima de câncer. Conheça a história de cada uma das mães dos herdeiros de Edson Arantes do Nascimento

ROSEMERI DOS REIS

Foi a primeira esposa de Pelé e conheceu o Rei do Futebol em Santos.

Os dois se casaram em 1966 após anos de segredo em torno do relacionamento: ela tinha 21 anos, enquanto ele, que já havia conquistado duas Copas do Mundo, era cinco anos mais velho.

O matrimônio durou até 1978 e gerou três filhos: Kely (que hoje é a mais ativa em relação à saúde do pai), Edinho (ex-goleiro e hoje técnico do Londrina) e Jennifer (que vive de maneira bastante discreta).

Rosemeri tem 77 anos, mora nos EUA e mantém vida longe dos holofotes.

ANISIA MACHADO

Era empregada doméstica e se envolveu com Pelé em 1963. Na época, ele já namorava Rose.

Os dois são pais de Sandra Regina, que batalhou judicialmente para provar que era filha do Rei do Futebol e, apesar do DNA positivo, nunca teve relação próxima.

Sandra morreu em 2006, aos 42 anos, meses após descobrir um câncer.

No velório de Sandra, Anisia ordenou que as flores enviadas por Pelé fossem retiradas do local.

A aposentada morreu em 2014 -também vitimada por um câncer.

LENITA KURTZ

Gaúcha, ela e Pelé se conheceram em 1969, quando o então jogador já era casado com Rose.

Os dois se envolveram durante uma passagem da seleção brasileira por Porto Alegre.

Flávia é o o fruto da rápida relação, que nasceu já no início de 1970.

Ela só foi reconhecida como filha de Pelé em 2002, mas sabia quem era o pai desde os 18 anos

ASSÍRIA NASCIMENTO

É uma cantora gospel nascida em 1962.

Engatou namoro com Pelé em 1990 e, quatro anos depois, se casou com o já aposentado Rei do Futebol.

Os dois são pais dos gêmeos Joshua e Celeste, que nasceram prematuramente em 1996.

O casamento acabou em 2008.

A cantora também é mãe de Gemima, fruto de seu primeiro casamento: a mulher é bastante próxima a Pelé e acompanha o ex-padrasto no hospital