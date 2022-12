SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025, com possibilidade de uma renovação automática para o fim de 2026. Se cumprir o contrato até o fim, Dudu completará 12 anos no clube, com hiato de um ano na soma, entre o meio da temporada 2020 e a de 2021.

A permanência dele no clube poderá colocá-lo na ponta ou muito perto em rankings históricos, seguidas as médias, de acordo com dados oficiais do Palmeiras.

Jogos: São 401 -média de 60 por temporada, desconsideradas 2020 e 2021, nas quais ele não esteve presente o ano inteiro. Desse modo, pode-se projetar para ele 641 partidas, o que o tornaria o segundo a atuar mais vezes pelo clube -atrás de Ademir da Guia (902) e logo à frente de Emerson Leão (621).

Gols: Foram 85 em 401 jogos. Mais uma vez tirando o desvio de 20/21, sua média anual é 13. A soma final projetada lhe daria 137. Longe de Heitor, com 323. Mas, em 6º lugar, à frente de Evair (126), Leivinha (108) e Edmundo (99).

Títulos: Ademir da Guia tem 11 --cinco Brasileiros, cinco Paulistas e um Rio-SP. Dudu tem nove (duas Libertadores, três Brasileiros, uma Copa do Brasil, dois Paulistas e uma Recopa).

Atacantes com mais jogos: Nei jogou 490. Dudu tem 401.

Jogos Parque Antárctica + Allianz Parque: Marcos tem 212. Dudu soma 175.

Vitórias Parque Antárctica + Allianz Parque: Marcos tem 135. Dudu soma 124.

Jogos em Libertadores: Marcos tem 57. Dudu tem 51.

Vitórias em Libertadores: Weverton soma 37. Dudu tem 31.

Gols em Libertadores: Rony soma 18. Dudu tem oito.

Títulos Brasileiros: Ademir e Edu lideram com cinco. Dudu já soma três (2016, 2018 e 2022).

Gols em Brasileiros: César Maluco lidera com 61. Dudu, com 50, é o segundo.

Títulos de Copa do Brasil: Valdivia (2012 e 2015) e Jailson (2015 e 2020) têm dois. Dudu, com seu troféu de 2015, logo pode co-liderar essa lista.

Gols na Copa do Brasil: Evair fez 11. Dudu já tem seis.

Rankings que Dudu já lidera:

Títulos de Libertadores: 2

Jogos no Século 21: 401

Vitórias no Século 21: 234

Gols no Século 21: 85

Vitórias em Brasileiros: 119

Jogos no Allianz Parque: 175

Vitórias no Allianz Parque: 124

Gols no Allianz Parque: 39

Assistências no Allianz Parque: 45