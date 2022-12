SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Até alguns anos atrás, o único evento tenístico entre países em que homens e mulheres competiam juntos, como time, era a Copa Hopman. O evento, que levava o nome do lendário técnico australiano Harry Hopman, foi jogado de 1989 a 2019, sempre na Austrália, sempre como parte do lineup de torneios de "aquecimento" para o Australian Open.

Em 2020, porém, a Hopman, organizada em conjunto pela Federação Internacional de Tênis (ITF) e a Tennis Australia (federação do país), foi substituída pela ATP Cup, um evento entre países, mas apenas masculino - fez parte da guerrinha entre ATP e ITF, quando a Tennis Australia tomou o lado da ATP e ajudou a criar a ATP Cup, que se mostrava como forte concorrente à Copa Davis, que vinha em seu novo (e controverso) formato.

A ITF prometeu um retorno da Hopman em 2021, mas este nunca aconteceu (assim como outras promessas da ITF que nunca foram cumpridas), e agora estreia a United Cup, com homens e mulheres representando 18 países. O evento preenche a lacuna deixada pela Hopman e se apresenta como um passo importante na direção de unificar os dois circuitos (ATP e WTA).

Mas como funcionará a United Cup? Quem vai jogar? Que critérios foram adotados para decidir isso? Qual será o formato da competição? Como ver? Tudo isso você encontra nos parágrafos abaixo. Divirta-se!

QUAIS PAÍSES ESTÃO NA DISPUTA?

São 18 equipes na competição. Seis países se classificaram com base no ranking de seu melhor jogador de simples (exemplo: Espanha entra porque Rafael Nadal, inscrito para jogar, é o número 2 do mundo; Alcaraz optou por não participar); outros seis países se classificaram com base no ranking de sua melhor jogadora de simples (como o Brasil, que tem Beatriz Haddad Maia como número 15 do mundo); e outros seis países se classificaram com base no ranking combinado de seus melhores simplistas (homem + mulher).

COMO AS EQUIPES FORAM FORMADAS?

Cada time pode ter até oito jogadores. Pela regra, jogam os três simplistas mais bem ranqueados (três homens e três mulheres) mais dois tenistas cujo melhor ranking pode ser o de simples ou o de duplas. No Brasil, por exemplo, os três simplistas são Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Matheus Pucinelli, e o quarto homem é Rafael Matos (#28 de duplas). As mulheres são Bia Haddad Maia, Laura Pigossi, Carol Meligeni e Luisa Stefani (#55 nas duplas). A República Tcheca, por sua vez, entra com apenas seis jogadores - todos selecionados pelo ranking de simples.

QUANDO A UNITED CUP SERÁ DISPUTADA?

O evento tem 11 dias de duração e começa nesta quinta-feira, dia 29. A United Cup tem três sedes: Sydney (quadra dura outdoor), Brisbane (quadra dura outdoor, onde joga o Brasil) e Perth (quadra dura indoor). A final será disputada no dia 8 de janeiro, em Sydney, a partir das 13h locais (23h do dia 7 no horário de Brasília).

QUAL É O FORMATO DE DISPUTA?

Na fase de grupos, os 18 países jogarão duas vezes dentro de cada chave (são seis grupos com três times cada). Cada confronto dura dois dias, com dois jogos ATP, dois jogos WTA (sempre com o número 1 de um país enfrentando o número 1 do outro, e o mesmo vale para os números 2) e uma dupla mista, que será sempre o quinto jogo. Cada cidade sediará dois grupos.

A fase de grupos será disputada de 29 de dezembro a 3 de janeiro. O campeão de cada grupo avança para a City Final, ou seja, a final da cidade. No caso do Brasil, sorteado no Grupo E ao lado de Itália e Noruega, vencer a chave significará um duelo com o campeão do Grupo B, também sediado Brisbane, que tem Polônia, Suíça e Cazaquistão.

O campeão de cada cidade avança ao Final Four (semifinais) junto com o vice-campeão de cidade que tiver a melhor campanha após três confrontos.

COMO É A PREMIAÇÃO?

Ao todo, a United Cup vai distribuir US$ 15 milhões. O valor que cada tenista vai receber vai depender de sua campanha e de seu ranking. Thiago Monteiro, por exemplo, ganhará US$ 30 mil de participação mais US$ 38.325 por cada vitória em simples na fase de grupos e mais 5 mil em caso de vitória do país nessa mesma etapa.

A pontuação no ranking também depende da campanha, mas é possível somar até 500 pontos na United Cup. Veja AQUI a tabela completa que mostra como pontos e dinheiro são distribuídos.

COMO FICARAM OS GRUPOS?

Brisbane

Grupo B: Polônia, Suíça e Cazaquistão

Grupo E: Itália, Brasil e Noruega

Perth

Grupo A: Grécia, Bélgica e Bulgária

Grupo F: França, Croácia e Argentina

Sydney:

Grupo C: EUA, Alemanha e República Tcheca

Grupo D: Espanha, Austrália e Grã-Bretanha

QUANDO O BRASIL ENTRA EM QUADRA?

Se a programação original for mantida, o Brasil começa sua participação na United Cup às 23h do dia 28 (horários de Brasília neste parágrafo), contra a Itália. A segunda parte do duelo está marcada para iniciar às 20h do dia 29.

Às 20h do dia 30 começa o confronto entre Brasil e Noruega. A segunda parte do duelo começa às 20h do dia 31.

A Itália está escalada com Matteo Berrettini, Martina Trevisan, Lorenzo Musetti, Lucia Bronzetti, Andrea Vavassori, Camila Rosatello e Marco Bortolotti.

A Noruega vai para a United Cup com Casper Ruud, Ulrikke Eikeri, Viktor Durasevic, Malene Helgo, Andreja Petrovic e Lilly Haseth.

ONDE VER?

Por enquanto, nenhum canal anunciou transmissão da United Cup para o Brasil. A ESPN chegou a negociar, mas não fechou. A Band, do comentarista Flávio Saretta, que reclamou publicamente de um suposto "monopólio" de ESPN/Star+, tampouco anunciou algo.

Por enquanto, a melhor opção legal para ver a United Cup é pelo TennisTV, serviço de streaming que mostra os torneios da ATP durante o ano inteiro (sim, eles mostrarão os jogos femininos na United Cup). O serviço custa R$ 48,90 por mês ou R$ 389,90 no plano anual. A WTA TV não vai transmitir a United Cup.