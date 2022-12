SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras se acertou com a família de Neymarzinho, de 11 anos, após o atacante ser dispensado do Santos. O jovem treinará no time a partir de 10 de janeiro.

Willamys Neymar, o Neymarzinho, nasceu em julho de 2011, logo depois de o Santos levantar o troféu da Libertadores da América com Neymar como destaque.

Natural de Maceió (AL), foi indicado ao Santos por Joãozinho, ex-observador das categorias de base do Peixe.

Atacante canhoto, Neymarzinho foi "escondido" pelo Santos, até para evitar comparações com o craque do PSG.

Willamys já havia sido procurado pelo Palmeiras antes do acerto com o Santos. Agora, os representantes de Neymarzinho se reuniram com João Paulo Sampaio, coordenador da base do Verdão, e fecharam acordo.

"Fui avisado que ele era diferente, uma mosca branca. E para melhorar a história, tinha o nome de Neymar. Eu saí da Bahia e fui para Maceió vê-lo. E é impressionante. Eu já vi e revelei muitos talentos, mas ele é acima de todos. O nome não é por acaso", disse Joãozinho, em entrevista recente ao UOL.

Cheio de expectativa, Neymarzinho não empolgou o Santos nos treinamentos desde outubro.

Ele ficou perto de ser dispensado em outubro e novembro e não resistiu agora, em dezembro. A família foi comunicada na última semana.

O Santos fez cerca de 30 dispensas entre todas as categorias de base.

O Peixe alega que esse "giro" é natural e as avaliações são feitas pelos treinadores e observadores, com orientação da supervisão dos elencos.